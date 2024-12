Quattro persone armate e a volto coperto hanno fatto irruzione all’ufficio postale ai Prati di Vezzano riuscendosi a impossessare di decine di migliaia di euro. I fatti risalgono a questa mattina, attorno alle 8, quando all’interno della filiale era presente una dipendente. Il gruppo indossava delle maschere e ha utilizzato una pistola, rivelatasi giocattolo, intimando alla donna di consegnare il denaro disponibile. Per lei sono stati momenti di profonda angoscia, nell’ultimo turno dell’anno prima della pausa fino al 2 gennaio. Messo a segno il colpo, i rapinatori sono scappati via ed è scattato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i Carabinieri. L’Arma e la Polizia locale di Vezzano Ligure stanno lavorando anche per acquisire elementi utili dalle telecamere di videosorveglianza. Al momento non è ancora stata fatta una stima definitiva dell’intero bottino. Infine, la donna è rimasta profondamente scossa da quanto accaduto.

L’articolo Ultimo dell’anno con rapina all’ufficio postale: in quattro mettono a segno un colpo da decine di migliaia di euro con maschere e pistola giocattolo proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com