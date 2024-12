Zoagli: gli auguri dei consiglieri Solari e Mussi ai cittadini

Da Gian Giacomo Solari e Mirko Mussi “Zoagli nel cuore”, consiglieri comunali

Un’Amministrazione tanto serena che gli immobili non venduti stanno crollando, che il paese sta diventando sempre meno attrattivo, sia per chi viene da fuori che per chi ci abita, con treni soppressi ogni giorno, autobus solo ogni ora nessun taxi a chiamata.

Non parliamo degli Uffici comunali, sempre in sofferenza e che non riescono a rispondere agli utenti, se non dopo mesi, o anni!! Il Sindaco sogni pure di aver fatto chissacchè! Noi riteniamo abbia fatto solo il minimo dovuto e che in futuro sarà ricordato come uno che certo non brillava per partecipazione e coinvolgimento.

