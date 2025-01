Ad Alassio e dintorni l’anno nuovo si apre nel segno del volley giovanile: al via il Torneo della Befana

Il nuovo anno ad Alassio e dintorni si apre sotto il segno della pallavolo. Già da domani, giovedì 2 gennaio, va infatti in scena il 25° Torneo della Befana, kermesse nazionale giovanile in cinque fasce d’eta, cui risultano iscritte ben 98 formazioni, record per la manifestazione e per un evento di questa disciplina in una Liguria che per 365 giorni è Regione Europea dello Sport.

La competizione si annuncia di alto livello. Favorite le formazioni piemontesi, capaci nel 2024 di fare bottino pieno.

Nella giornata inaugurale spazio alle categorie Under 12 mista e Under 13 femminile, impegnate negli impianti di Alassio (Palaravizza e Don Bosco), Loano (Palaguzzetti) e Albenga (Palasport Leca). Prime sfide alle ore 9. Dalla mattinata di venerdì 3 in campo anche le altre tre categorie femminili (Under 14, 16, 18), impegnando anche gli altri impianti a disposizione (ingresso libero). Nel pomeriggio del 3, alle ore 17.30, al Palaravizza, si disputeranno, in contemporanea, le finali per l’assegnazione dei titoli Under 12 e Under 13, un anno fa conquistati rispettivamente dalle novaresi del Cusio Sammaborgo e da L’Alba Volley.

