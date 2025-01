Affitti brevi: oggi ultimo giorno per mettersi in regola. Poi le sanzioni

Da Fiaip Liguria

Il 1 gennaio 2025 è l’ultimo giorno utile per mettersi in regola e richiedere il codice identificativo nazionale per gli immobili già locati con finalità turistiche. In Liguria si segnalano ancora molte criticità e sono molti i Privati, le Agenzie e le realtà che operano nel settore delle Locazioni Turistiche che ancora non sono “in regola”.

Tutti gli immobili locati per finalità turistiche presenti sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla durata della locazione, da domattina saranno obbligati a possedere ed esporre il codice identificativo nazionale (CIN) rilasciato dal Ministero del Turismo previa istanza telematica sull’apposita piattaforma BDSR.

