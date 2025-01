Affitti brevi, ultimo giorno per mettersi in regola ma la Fiap avverte: “In Liguria ancora criticità”

Liguria. “Il 1° gennaio 2025 è l’ultimo giorno utile per mettersi in regola e richiedere il codice identificativo nazionale per gli immobili già locati con finalità turistiche. In Liguria si segnalano ancora molte criticità e sono molti i privati, le agenzie e le realtà che operano nel settore delle locazioni turistiche che ancora non sono ‘in regola’”. A ricordarlo Alessio Bellinghieri, consigliere di Fiaip Liguria delegato al settore turismo.

Tutti gli immobili locati per finalità turistiche presenti sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla durata della locazione, saranno obbligati a possedere ed esporre il codice identificativo nazionale (Cin) rilasciato dal ministero del Turismo previa istanza telematica sull’apposita piattaforma Bdsr. Dal 3 settembre 2024 è stato infatti pubblicato l’avviso del ministero del Turismo attestante l’entrata in funzione sia della banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche che del portale telematico messo a disposizione dal ministero per mezzo del quale è possibile ottenere l’assegnazione del Cin, accessibile collegandosi a questo sito.

