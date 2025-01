Alemanno arrestato alla vigilia di Capodanno, i suoi seguaci liguri: “Giustizia sproporzionata”

Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma e fondatore del movimento Indipendenza!, è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri per aver violato le regole dei lavori socialmente utili ai quali era sottoposto. La notte di Capodanno l’ha passata quindi in cella, nel carcere di Rebibbia.

La misura – la stessa che dovrà rispettare l’ex governatore della Liguria Giovanni Toti dopo il patteggiamento per corruzione impropria e finanziamento illecito – gli era stata accordata a seguito della condanna a un anno e dieci mesi per l’accusa di traffico di influenze illecite in uno dei filoni della maxi inchiesta Mondo di Mezzo, la stessa che coinvolse politici e anche l’ex Nar Massimo Carminati. Ad emettere in queste ore il provvedimento d’urgenza è stato il tribunale di sorveglianza, secondo cui il condannato non avrebbe rispettato le prescrizioni previste nell’affidamento ai servizi sociali.

