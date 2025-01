Amici del Camec, il nuovo anno apre con un talk con aperitivo. Domenica la prima visita guidata gratuita del 2025

Con l’arrivo del 2025, gli Amici del Camec accolgono il nuovo anno con entusiasmo, proponendo un ricco calendario di eventi culturali e iniziative per appassionati d’arte e curiosi. L’obiettivo è chiaro: rendere l’arte accessibile e coinvolgente per tutti, celebrando la cultura in ogni sua forma.

Il primo evento in programma è fissato per venerdì 3 gennaio alle 18, presso il Camec. In questa occasione, il pubblico avrà l’opportunità di assistere al talk intitolato “Le Sirene hanno sempre avuto la coda?”, condotto da Enrica Melossi, esperta iconografica di Einaudi Editore ed Electa.

