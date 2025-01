Arriva la Befana, nel borgo di Valdipino la calza più grande dell’intera provincia

La Befana arriva a Valdipino per tutti i bambini e le loro famiglie. La Confraternita di San Michele presenta l’evento che caratterizzerà il pomeriggio di lunedì 6 gennaio quando, a partire dalle 14, in Piazza Caduti per la Libertà sarà esposta la calza più grande della Provincia spezzina. Nel borgo del Comune di Riccò del Golfo, i bambini vedranno volare la Befana e a tutti i presenti sarà donata un calza ricordo. Durante la festa si potranno gustare cioccolata calda, vin brulè e altre specialità. Contestualmente all’evento, è inoltre prevista un’esposizione di antichi attrezzi.