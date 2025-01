Capodanno, il bilancio della nottata: quattro feriti di cui uno grave, incendi, risse e aggressioni

Genova. Tre persone ferite per esplosioni di botti e fuochi d’artificio, diversi incendi sparsi per la città, aggressioni, risse e ovviamente boom di soccorsi per persone che hanno bevuto decisamente troppo. È il bilancio finale della nottata di Capodanno a Genova e città metropolitana che ha visto impegnati 118, volontari delle ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Il più grave è un uomo di circa cinquant’anni che ha subito amputazioni a una mano per lo scoppio di un petardo. È successo a Sant’Alberto di Bargagli poco dopo la mezzanotte: sul posto sono intervenute l’automedica e la Gau di Struppa. Dopo la medicazione sul posto è stato deciso il trasporto in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona, specializzato in questo genere di ferite, per tentare di recuperare la mano.

