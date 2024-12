Gli spezzini affollano Piazza Europa per celebrare l’ultima notte dell’anno

Complice una serata invernale certo ma dal freddo sopportabile e soprattutto senza parvenza di pioggia come da previsione rispettata, erano tanti gli spezzini che hanno scelto di trascorrere la serata dell’ultimo dell’anno per le strade del centro storico. Fra chi ha deciso di andare lungo con l’aperitivo e regalarsi una notte tra un locale all’altro da trascorrere rigorosamente a piedi e chi ha scelto di cenare in uno dei tanti ristoranti che proponevano il menù di Capodanno, ad un certo punto il flusso di chi ha preferito un San Silvestro fuori dalle comode mura domestiche, si è spostato verso Piazza Europa, ancora una volta l’agorà scelta dal Comune della Spezia per lo spettacolo di fine anno.

A scaldare l’atmosfera è toccato ai Killer Queen, la longeva cover band del gruppo capitanato da Freddy Mercury che già poco dopo le 22 ha aperto la serata con brani evergreen che hanno messo d’accordo diverse generazioni facendo cantare tutti e accontentando anche la densa componente straniera del pubblico. Mattatore della serata il comico e intrattenitore Charlie Gnocchi che ha conquistato il pubblico spezzino lanciando t-shirt regalo e intonando pezzi decisamente capodanneschi. Con le sue gags ha accompagnato i cambi palco della serata fino a dare il la alla performance dell’attesissimo Jack La Furia, rapper, dj, produttore e leader dei Club Dogo che negli ultimi mesi ha trovato anche la ribalta televisiva partecipando in veste di giudice all’edizione di X Factor. Il tutto prima dello scoccare della mezzanotte con i suoi riti che non cambiano mai, a partire dal countdown collettivo per passare al brindisi con le bollicine con tutto il condensato di sogni e speranze prima di liberare le danze col djset di Emilio Simonini che ha aperto il 2025.

