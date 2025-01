La Befana “plana” anche in Piazza Brin. Una calza per tutti i bambini

La Befana è pronta a invadere anche l’Umbertino. In piazza Brin l’appuntamento è fissato per le 16 del 6 gennaio quando la vecchina si mostrerà per donare una calza a tutti i bambini. Prospezia Ciassa Brin O.D.V invita tutti i bambini a partecipare in quello che sarà l’ultimo evento di una lunga serie, partocinata dal Comune della Spezia e con il contributo di Coop Liguria. L’evento è gratuito e aperto a tutti. In caso di maltempo la Befana distribuirà le calze in via Castelfidardo 1.

L’articolo Arriva la Befana, nel borgo di Valdipino la calza più grande dell’intera provincia proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com