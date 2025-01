Lavagna: pronto soccorso, 43 gli accessi nella notte di San Silvestro

Dall’ufficio stampa dell’Asl-4

Al Pronto Soccorso di Lavagna il 2024 si è concluso con 43 accessi registrati tra le ore 20 e le ore 8 del 1° gennaio 2025. Tra questi si contano 6 accessi per lievi abusi alcolici (di cui 4 persone uscite volontariamente e 2 dimesse), 1 accesso di una donna per aggressione subita da una persona conosciuta e 1 accesso pediatrico per una lieve lesione al piede causata dallo scoppio di un petardo. Sono 52 gli accessi al Pronto Soccorso alle ore 12 del 1° gennaio, senza affollamenti.

