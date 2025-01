Levante: progetti insoluti, pesante eredità per il 2025. Forse risolti da commissari

Il 2025 eredita problemi annosi. Gli amministratori sapranno trovare le soluzioni giuste per risolverli? Il progresso tecnologico è in continua evoluzione, la macchina amministrativa è lentissima sia per una burocrazia ottocentesca, sia per contrapposizioni politiche che si frappongono a soluzioni ragionate e ragionevoli. C’è chi teme il rischio commissariamenti.

Alcuni temi, senza citare sanità e trasporti. Il depuratore di Chiavari che, aldilà della futura decisione del Consiglio di Stato, rischia un commissariamento nazionale per evitare sanzioni milionarie europee. La messa in sicurezza del bacino del fiume Entella, magari iniziando dalla diga che limita il deflusso delle acque alla foce. Il collegamento Fontanabuona – A-26 che dovrebbe essere preceduto dalla messa in sicurezza della viabilità ordinaria insufficiente e pericolosa. Il Parco di Portofino dove sono evidenti i segni di insofferenza di chi, abitando nel parco regionale, vorrebbe liberarsi da vincoli burocratici. La salvaguardia del litorale con maggiore attenzione per l’uomo e le sue attività. La gestione turistica del litorale ancora non definita. La gestione dei porti assegnata ai Comuni quale fonte di introiti per supportare le necessità dei Comuni. Ancora il turismo per limitare i flussi estivi e trovare sistemi di destagionalizzazione. (m.m.)

