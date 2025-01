Lo ska de “I Premi Oskar” dal vivo a Monzone

Primo concerto del nuovo anno per “I Premi Oskar”. Sabato 4 gennaio alle 22 il trio ska formato da Andrea Belmonte (voce e tastiere), Ilaria Faedda (sassofono) e Flavio Andreani (batteria), fresco della pubblicazione dell’album “Tutti Maestri”, salirà sul palco del Pub La Fornace 3.0 di Monzone (Ms) per presentare le canzoni originali del disco oltre a grandi classici della musica in levare inglese e giamaicana. Prima e dopo il concerto DJ Set ska, mod e northern soul a cura di Fabio DJ per una serata carica di energia e tutta da ballare. Il loro nuovo lavoro in studio è disponibile per l’ascolto in streaming su tutte le piattaforme: https://song.link/tuttimaestri. Per prenotare apericena e concerto: 3930271066.