Marcia della pace, oltre 3mila in corteo a Genova: “Si torni allo spirito post Seconda guerra mondiale”

Genova. Un fiume di persone di tutte le età e nazionalità ha invaso le strade del centro di Genova per la tradizionale Marcia della pace organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio. Almeno 3mila in corteo da piazza della Nunziata a piazza Matteotti dietro lo striscione La pace è il futuro, retto simbolicamente dai bambini.

“Il vero messaggio è che il momento è molto doloroso e c’è bisogno di una risposta molto seria da parte di tutti noi – spiega Sergio Casali, portavoce della Comunità di Sant’Egidio a Genova -. Viviamo in un mondo in cui la guerra drammaticamente è stata riabilitata come concetto e come pratica. Il tema della pace può tornare a essere un tema popolare, come è stato dopo la Seconda guerra mondiale, animato dal dolore di tanta gente che la guerra la conosceva”.

