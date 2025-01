Buongiorno e buon anno nuovo a tutti voi,

la mia mamma ha finalmente un posto letto ma l’emergenza rimane. Battiamoci tutti insieme per aver salvo il diritto alle cure e alla dignità della persona. La sanità deve essere la priorità del 2025, giusta, efficiente e uguale per tutti. Ringrazio tutti gli operatori sanitari del pronto soccorso che in questi giorni hanno fatto salti mortali e abbraccio tutti i pazienti che ancora stanno aspettando una sistemazione adeguata.

