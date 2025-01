Nautica in lutto: è scomparso Paolo Vitelli, fondatore di Azimut Benetti e artefice di Marina di Varazze

Savona. Si è spento a causa di un incidente domestico avvenuto nella sua casa di Ayas, in provincia di Aosta, Paolo Vitelli, 77 anni, fondatore di Azimut Benetti, azienda colosso della nautica di lusso con un cantiere anche a Savona. In Liguria Vitelli era stato l’artefice di Marina di Varazze.

Nato a Torino il 4 ottobre 1947, Vitelli fondò Azimut nel 1969 quale azienda di noleggio di barche a vela. Nel 1975 la società iniziò la progettazione delle imbarcazioni ottenendo immediato successo con l’AZ 43′ Bali. Nel 1985 avvenne l’acquisizione dello storico marchio Benetti, nato nel 1873 e a sua volta noto per la creazione di megayacht. Dal 2023 il gruppo è guidato dalla figlia di Vitelli Giovanna e produce in sei cantieri: oltre che a Savona, ad Avigliana in Piemonte, a Viareggio e a Livorno in Toscana, a Fano nelle Marche e Itajai in Brasile, imbarcazioni a motore dai 9 ai 110 metri con i marchi Azimut e Benetti.

