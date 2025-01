Piciocchi visita gli ospedali genovesi per salutare i nuovi nati: “Gioia e speranza per il futuro”

Genova. “Oggi abbiamo voluto iniziare il nuovo anno dai reparti di ostetricia della nostra città per portare il nostro saluto ai nuovi nati a Genova, un messaggio di gioia e di speranza per il futuro. La nostra città vuole essere amica dei bambini, delle famiglie e della vita. Un grazie ai medici, agli infermieri e a tutto il personale dei reparti per il loro lavoro che svolgono con passione, calore e professionalità”.

Lo ha dichiarato il vicesindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, che, accompagnato dall’assessore alle Politiche sociali Enrico Costa, ha visitato i reparti di ostetricia del Gaslini.

