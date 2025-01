Rapallo, Moneglia, Moconesi: cassonetti dei rifiuti a fuoco

Nel ‘900 alla mezzanotte del Capodanno era usanza gettare dalla finestra stoviglie ed altri oggetti ormai inutilizzati o inservibili; poco importava se colpivano qualcuno, come a volte accadeva; gli spazzini (come si chiamavano comunemente allora) erano costretti al mattino dell’1 gennaio ad un lavoro straordinario. Un’usanza barbara che è svanita.

L’impressione è che quest’anno sia diminuito l’uso di sparare “bombe”, petardi e botti e che sia stato limitato alla sola notte di San Silvestro. Non parliamo dei fuochi di artificio, sparati da persone che hanno comunque conseguito un patentino e sanno come e in che condizioni maneggiarli e farli esplodere. Certo le ordinanze emesse dai sindaco che vietano lo sparo di petardi e ed altri “giochi” non sono state rispettate. Molti animali ne hanno sofferto; anche i gabbiani si spaventano e fuggono.

