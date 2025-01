Riva Trigoso: progetto viabilità per Fincantieri e Arinox, incarico diretto, la proposta economica

Si torna a parlare delle fasi preliminari per redigere il progetto di fattibilità di un nuovo accesso carrabile alla Fincantieri e allo stabilimento Arinox di riva Trigoso; studio, con affidamento diretto, che preveda lo scavalcamento del torrente Petronio. Sull’albo pretorio del Comune di Sestri Levante è stata pubblicata l’offerta presentata dall’ingegnere Roberto Vallarino, in qualità di legale rappresentante della “Itec engineering srl”. Sull’importo di 138.393,93 euro, pratica uno sconto del 9,68 per cento. Pari a un totale di € 124.997,40, quale totale risultante dall’applicazione del ribasso, al netto di oneri previdenziali ed Iva.

