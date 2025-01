Sarr è di nuovo ai box: nuova frattura ossea all’omero sinistro. Operato a Bologna

Non c’è proprio pace per Mouhamadou Sarr che saluta il 2024 nel peggiore dei modi e si accinge ad iniziare un nuovo anno in salita. Il portiere aquilotto, che ai primi di settembre si era procurato una frattura diafisaria dell’omero sinistro nel corso di Spezia-Cesena che lo ha costretto ad un intervento chirurgico e a due interi mesi di stop, era rientrato alcune settimane fa dopo aver completato la riabilitazione. Ma adesso ci risiamo: nel pomeriggio del 30 dicembre, il portiere aquilotto si è di nuovo infortunato seriamente durante una seduta individuale programmata in palestra, che gli ha provocato una nuova nuova frattura ossea all’omero sinistro. Nella giornata di ieri il calciatore è stato sottoposto a intervento chirurgico presso l’istituto Rizzoli di Bologna ad opera del Dott. Guerra. Lo sfortunatissimo portiere, che già avevao dovuto patire infortuni nella stagione scorsa quando indossava la maglia della Cremonese, verrà dimesso nella giornata di domani e a seguire inizierà il programma di recupero dedicato. Resta da capire se ora il club richiamerà dal prestito Crespi, chiamato dal Caldiero Terme, o se farà altre scelte.

