Stagione virtualmente finita per Sarr, lo Spezia cercherà un altro portiere a gennaio

Quattro mesi e pochi centimetri. E’ lo stesso osso, ma un punto diverso, a tradire il portiere aquilotto Mouhamadou Sarr ormai pronto al rientro. Quell’omero sinistro che aveva già fatto crac il 1° settembre 2024 nel finale di Spezia-Cesena 2-1, una partita diventata simbolo di una stagione che sta esaltando lo spirito di squadra dello Spezia. Di cui il portiere ex Cremonese è stato uno dei volti con parate fondamentali nei primi quattro turni di campionato. L’apporto dal campo, per questa stagione, si sposterà sull’aspetto morale.

Sarr andrà incontro a un nuovo stop di quattro mesi. A spanne potrebbe tornare arruolabile, nella migliore delle ipotesi, in caso di un’eventuale partecipazione ai play off che si svolgerebbero a partire dalla seconda settimana di maggio 2025. Siamo per adesso nel campo delle ipotesi in attesa dell’esito dell’operazione chirurgica a cui il portiere, a cui era già stata inserita una placca ossea lo scorso autunno, sarà sottoposto nelle prossime ore al Sant’Orsola di Bologna.

