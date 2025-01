Tellaro, Le Grazie e Levanto, terre di cimenti: un tuffo che sa di energia nuova per quasi duecenti temerari

Liguria, terra di cimenti d’inizio anno. Nel levante della regione negli ultimi vent’anni il tuffo benaugurale è diventato gradualmente una tradizione immancabile. E così anche questa volta così è stato: nel borgo marinaro di Tellaro da una parte e nella placida baia delle Grazie dalla sponda opposta del Golfo dei Poeti, in tanti hanno voluto rinverdire la prova di coraggio collettiva che è anche un modo simbolico per lasciarsi alle spalle l’anno appena concluso per tuffarsi, è proprio il caso di dirlo, in acque nuove.

