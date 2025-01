Una nuova stazione di alimentazione al Truck Village degli Stagnoni per concretizzare l’elettrificazione delle banchine del nuovo Molo Crociere

Una fine anno all’insegna della sostenibilità ambientale per i porti della Spezia e di Marina di Carrara. Il Commissario straordinario Federica Montaresi nelle ultime ore del 2024 ha firmato i decreti per la realizzazione dell’infrastruttura energetica in alta tensione a servizio del porto della Spezia e degli impianti per l’elettrificazione del Nuovo Molo Crociere e per la sostituzione di gruppi elettrogeni esistenti con altri ad idrogeno, per un importo complessivo che si aggira sui 57 milioni di euro.

La realizzazione dell’infrastruttura energetica in alta tensione a servizio dello scalo spezzino, inclusi i raccordi alla Rete di Trasmissione Nazionale (con soggetto attuatore Terna Spa), consiste nella realizzazione di una nuova stazione di alimentazione agli Stagnoni (Truck Village) per la fornitura di 110 MW di potenza alle nuove infrastrutture in via di realizzazione all’interno del porto della Spezia (Nuovo Terminal Ravano, Nuovo Terminal del Golfo, elettrificazione banchine comparto mercantile e nuovo molo crociere su Calata Paita). In particolare è stato approvato il progetto esecutivo, redatto da Galileo Engineering S.r.l. , per un valore di 41 milioni di Euro, in parte finanziati dal PNRR nell’ambito degli interventi Green Ports. Un’altra opera correlata all’intervento di cui sopra è la nuova cabina di trasformazione e linee elettriche di distribuzione per l’elettrificazione delle banchine del nuovo Molo Crociere. In questo caso è stato approvato il progetto il progetto di fattibilità tecnico economica, redatto dallo Studio di Ingegneria DBA PRO, che ammonta a Euro 14.600.000.

