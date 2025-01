Arresto di Gianni Alemanno, Marabello (Indipendenza): “Giustizia applicata in modo sproporzionato”

Liguria. “Il 31 dicembre, alle ore 18.00, Gianni Alemanno è stato trasferito presso il carcere di Rebibbia per presunte violazioni dei provvedimenti restrittivi a cui era sottoposto. Questo avviene a pochi mesi dalla conclusione della sua pena, originata da reati che, è bene sottolinearlo, sono stati in gran parte depenalizzati. Non intendiamo entrare nel merito delle accuse, che spetterà agli avvocati valutare. Tuttavia, non possiamo ignorare le tempistiche e le modalità di un provvedimento che lascia perplessi”. Così Fabrizio Marabello, responsabile Comunicazione e Propaganda del Movimento Indipendenza Liguria.

“Sorge il dubbio di un mancato rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità nel disporre tout cour la sospensione della misura alternativa e l’allocazione in carcere, senza un’ammonizione preventiva e una diffida al rispetto della misura o, tutt’al più l’applicazione della detenzione domiciliare, in attesa del pronunciamento in esito allo svolgimento della Camera di Consiglio del Tribunale di sorveglianza. In un Paese dove spacciatori, rapinatori e criminali di ogni genere spesso godono di misure più leggere come l’obbligo di firma o i domiciliari, si decide di far trascorrere l’ultimo dell’anno in carcere a una persona che non rappresenta certo un pericolo sociale, non è a rischio di fuga o di reiterazione del reato”.

