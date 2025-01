Autostrade, Arboscello (PD): “Per i liguri oltre al danno la beffa, il governo aumenta i pedaggi nel silenzio della Regione”

Liguria. “L’aumento dei pedaggi autostradali concessi dal Ministero dei Trasporti ad Aspi non è ammissibile e accettabile. Ogni giorno chi viaggia sulle autostrade liguri sa quando parte ma non sa quando arriva, costretto a continui cambi di carreggiata, code estenuanti e cantieri infiniti. Con una rete autostradale in cui i tempi di percorrenza spesso superano quelli della viabilità ordinaria”.

Lo afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello rispetto ai rincari dei pedaggi autostradali.

» leggi tutto su www.ivg.it