Bonifica bellica subacquea nel terzo bacino, aggiudicati i lavori per analizzare i 79 target e concludere l’intervento

L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale ha decretato nei giorni scorsi l’aggiudicazione dei lavori per il completamento della bonifica bellica subacquea nei fondali della Marina del Canaletto, nel terzo bacino portuale.

L’operazione, fondamentale per garantire la sicurezza delle attività portuali e marittime in vista dei lavori per la realizzazione del nuovo terminal Ravano da parte di La Spezia container terminal, si è resa necessaria a seguito delle indagini tecniche preliminari, che hanno rilevato la presenza di 79 target da verificare a profondità variabili tra meno uno e meno sei metri.

Il progetto, approvato lo scorso 31 dicembre con la firma del commissario straordinario Federica Montaresi, prevede un quadro economico complessivo di 500.000 euro. Di questi, 443.212,92 euro sono destinati direttamente ai lavori e ai servizi, inclusi 8.690,45 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, mentre 56.787,07 euro sono stati riservati per imprevisti, spese tecniche e collaudi.

La procedura negoziata senza bando è stata avviata il 6 dicembre scorso e alla gara sono stati invitati sei operatori economici iscritti all’albo fornitori dell’ente: Castalia consorzio stabile Scpa, Cbs-Consorzio bonifica bellica subacquea, Ce.Sub, Drafinsub, Massarotti Cavalier Giulio e Sub service. Al termine della procedura, gestita telematicamente, sono pervenute due offerte e dopo un’attenta valutazione delle proposte, l’incarico è stato affidato alla Drafinsub, che ha offerto un ribasso del 14,4%, portando l’importo dei lavori a 380.641,68 euro.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com