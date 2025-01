Bucci: “Disavanzo della sanità a 40 milioni, arriverà a zero”. Referendum? “Non ho paura dei liguri”

Genova. Il disavanzo della sanità ligure è sceso a 40 milioni e l’obiettivo della Regione resta quello di azzerarlo completamente. È quanto annuncia il presidente Marco Bucci in un’intervista all’agenzia Italpress: “Abbiamo la certezza di poter chiudere a zero – spiega – quindi sono confidente che il risultato sarà molto positivo”.

“Questo numero che è venuto fuori, 258 milioni, direi che era frutto di una campagna elettorale, per usare un eufemismo – ha aggiunto il governatore -. Al check, quando abbiamo visto le cose come erano in realtà, abbiamo visto che tanti miglioramenti si sarebbero potuti fare, e soprattutto non dobbiamo mai dimenticare che un conto è la stima e un conto sono i risultati reali. Sono due cose diverse, sono importanti ambedue ma bisogna imparare a gestirle”.

