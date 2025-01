Confessioni di Argo di Beatrice Daneri sbarca al circolo anziani di Piazza Brin

Il 7 gennaio alle 17.30 al circolo anziani di Piazza Brin in via Filippo Corridoni 7 sarà protagonista Beatrice Daneri. È una scrittrice giovanissima di soli 30 anni che da un anno è una delle nuove voci letterarie del comune della Spezia. Il prossimo martedì sarà proprio Beatrice, in compagnia del suo grande amore Argo, che ci racconterà delle loro storie e novità.

Beatrice ha scritto ben 3 libri e sta scrivendone un quarto di tutt’altro genere, notizia spoiler che potrà dirci solo lei. Il suo primo libro s’intitola “Le confessioni di Argo”. Argo è il suo amato cane, che si confessa e cerca di capire questi umani che trova strani, alcune volte folli, ma di cui prova molto piacevole la compagnia.

Il secondo libro, “Le confessioni di Argo 2.0“, invece, ci offre la possibilità di capire il loro fantastico ed unico legame e come Argo, questo cagnolino pieno di brio e di gioia, abbia avuto il piacere di aiutare la sua padrona ad uscire dalla depressione causata dal lutto della perdita di sua nonna. Beatrice è certa che ad alcuni scenderà una lacrima.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com