Crespi in prestito al Caldiero Terme fino a giugno. Vismara può tornare di moda come vice Gori

Gian Marco Crespi riparte dal Caldiero Terme in Serie C dopo l’infortunio al tendine d’Achille che lo aveva fermato nello scorso marzo. Il portiere, arrivato allo Spezia nel mercato di gennaio del 2024 ma mai in campo con la maglia bianca per il brutto infortunio, avrà l’occasione di mettersi in gioco nella seconda parte di stagione con la squadra veronese, in lotta per il mantenimento della categoria.

Con la partenza di Crespi e l’infortunio di Sarr, che ne avrà per circa quattro mesi, lo Spezia apre ora alla possibilità di acquistare un nuovo dodicesimo che possa ricoprire il ruolo di vice-Gori, assieme al giovane Mascardi. Un giocatore in prestito fino a fine stagione come Paolo Vismara, il portiere della Sampdoria (in prestito dall’Atalanta), che già in estate era stato a lungo trattato dal direttore sportivo Stefano Melissano. Vismara ha giocato da titolare la maggior parte delle partite della Samp di questa stagione, ma con l’arrivo in panchina di Leonardo Semplici le gerarchie sono cambiate. Per questo il portiere di Seriate, classe 2003, sta valutando l’ipotesi di lasciare Genova a sei mesi dal suo arrivo, per tornare all’Atalanta e partire ancora in prestito per chiudere la stagione con un’altra maglia.

