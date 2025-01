Dalla rassegna sull’umorismo nel cinema tedesco alla mostra su Alexander Von Humboldt, il programma 2025 dell’Acit

Il programma per il 2025 dell’Associazione Culturale Italo Tedesca, la cui presentazione nello scorso dicembre presso il Conservatorio “Puccini” ha coinciso con uno splendido concerto dell’organista Angela Metzger della Hoschule für evangelische Kirchenmusik della città gemellata di Bayreuth, si presenta vario e articolato. Patrocinato dal Comune della Spezia, il programma sarà realizzato con il sostegno del Goethe-Institut.

In agenda un seminario di lettura filmica a cura di Giordano Giannini, tradizionale appuntamento per soci e simpatizzanti, si svolgerà a partire da fine febbraio presso la Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” di via Firenze. La rassegna ha il titolo “GERcomedy. La risata nel cinema tedesco”. Inserendosi nel solco delle iniziative tracciato quest’anno dal Goethe-Institut, il tema fondante del nuovo ciclo di film sarà l’umorismo. In programma Cleo (2019), fiabesca opera prima di Erik Schmitt, Piscina per signore, ammesso burqini (Freibad; 2022) firmato da Doris Dörrie; I pesci rossi (Die Goldfische; 2019) del germano-iraniano Alireza Golafshan; quindi Curveball – Noi creiamo la verità (Curveball – Wir machen die Wahrheit; 2020) di Johannes Naber; chiuderà Lola corre (Lola rennt; 1998), pellicola di culto di Tom Tykwer. Tutte le pellicole saranno proiettate in versione originale sottotitolata in italiano. Le proiezioni saranno a ingresso libero.

Nel mese di aprile sarà esposta al Liceo scientifico Pacinotti la mostra didattica del Goethe Institut “Alla scoperta dell’invisibile. L’incredibile storia di Alexander von Humboldt”, dedicata al grande esploratore e scienziato. Previste varie manifestazioni collaterali, tra le quali la conferenza di un esperto sulla figura di von Humboldt e la proiezione del film La misura del mondo, tratto dall’omonimo fortunato romanzo di Daniel Kehlmann del 2012.

Prosegue poi, online, il progetto “Percorsi”, dedicato al tema dei viaggiatori stranieri nel Golfo e nelle Riviere. Chi ha letto Gli Abetini di Ossip Kalenter, dedicato a Lerici, non può non farsi intrigare da Ritorno ad Abeti, racconto inserito nel volume del 1960 Olivenland, in cui l’autore, il cui vero nome era Johannes Burkhardt, raccolse i resoconti dei suoi numerosi viaggi in Italia. Il testo, tradotto da Liviana Ferdeghini, è consultabile sul sito ACIT: https://www.acitlaspezia.it/percorsi/

E ancora, Acit porta avanti il progetto web “Esperienze di traduzione”, a cura di Giulia Vergano, che si propone di indagare il tema della traduzione letteraria attraverso interviste a noti traduttori che si sono occupati di letteratura in lingua tedesca. Alla prima intervista, con Franco Filice, hanno fatto seguito quelle con Marina Pugliano e ultimamente con Margherita Carbonaro, voce italiana di Herta Müller, Premio Nobel per la Letteratura nel 2009. Il progetto prevede anche incontri presso i licei sul tema della traduzione letteraria.

L’associazione ricorda inoltre i corsi di lingua presso la sede di via Manin, i laboratori didattici per gli alunni delle scuole elementari, il gruppo di lettura in lingua. Altre iniziative sono attualmente allo studio.

