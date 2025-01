Divieti di circolazione 2025: pubblicato il calendario per i mezzi pesanti

Confartigianato Trasporti La Spezia annuncia la pubblicazione del calendario ufficiale dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti per l’anno 2025. Il decreto ministeriale 314 del 12 dicembre 2024, disciplina le giornate e le fasce orarie in cui i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate non potranno circolare sulle strade al di fuori dei centri abitati. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il testo del decreto è già disponibile per la consultazione . Questo decreto è fondamentale per tutti gli operatori del settore trasporti, in quanto definisce le limitazioni volte a garantire maggiore sicurezza e fluidità del traffico, soprattutto nei periodi di maggior afflusso di veicoli, come i fine settimana, le festività e i periodi estivi.