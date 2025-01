Emergenza pronto soccorso, le proposte di Azione: “Incentivi al personale e ridurre accessi superflui”

Genova. “Tutti siamo consapevoli che il servizio sanitario nazionale è sottofinanziato, che in Liguria il 30% della popolazione ha un’età maggiore o uguale a 65 anni, il 40% è affetto da malattie croniche, che esiste una carenza obiettiva di medici ed infermieri difficilmente sanabile nel prossimo futuro e che, nonostante l’impegno e la dedizione del personale, la risposta è inadeguata. È altrettanto evidente che un problema così rilevante e critico per l’intero sistema sanitario vada affrontato con proposte di largo respiro”.

Lo scrive in una nota Cristina Lodi a proposito dell’emergenza festiva nei pronto soccorso della Liguria: “Barelle che si moltiplicano, personale stanco e stressato, pazienti e familiari rassegnati o spesso arrabbiati e talora aggressivi, attese interminabili per una visita o per un posto letto e l’abituale contorno di visite pastorali delle autorità regionali-concluse sempre da comunicati generici e inconcludenti. Liturgia che si sussegue da anni a cadenza periodica (feste natalizie, pasquali, ferragostane) supportata da presunti piani di emergenza del tutto inadeguati”.

