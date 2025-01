Jacopo Benassi è l’artista italiano dell’anno secondo Art Tribune: “Tra i più maturi della scena contemporanea”

Secondo il magazine di settore Art Tribune, Jacopo Benassi è il miglior artista italiano del 2024. Il fotografo e performer spezzino è stato infatti inserito nel Best of che la rivista stila alla fine di ogni anno raccogliendo il meglio di quello che si è visto nell’arco dei 12 mesi tra artisti, curatori, gallerie, giornalisti, notizie e città.

“Nato nel 1970 alla Spezia, città dove lavora in uno studio-falegnameria tutto da scoprire, Benassi è uno degli artisti più maturi della scena contemporanea italiana – si legge nella motivazione della scelta -. Spaziando tra arti visive, fotografia, estetica punk e musica underground, Benassi incrocia con disinvoltura lo sguardo da fotografo con l’approccio installativo, come ampiamente dimostrato nella sua ultima straordinaria mostra da Francesca Minini, e le sue apparizioni nelle fiere d’arte con la medesima galleria. Negli ultimi giorni del 2024 ha annunciato una mostra personale da Mai 36 Galerie a Zurigo: ulteriore consacrazione internazionale”.

