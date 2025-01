Liguria, bloccato l’aumento delle tariffe dei treni regionali: ecco come chiedere il rimborso dei biglietti

Genova. Bloccato l’aumento delle tariffe dei treni regionali in Liguria. A confermarlo è l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, che annuncia un provvedimento ad hoc nella prossima seduta di giunta in programma il 9 gennaio. Nel frattempo, in attesa che i prezzi sui canali di vendita di biglietti e abbonamenti tornino quelli del 2024, Trenitalia fa sapere che i viaggiatori potranno chiedere il rimborso parziale dei titoli di viaggio e ottenere la restituzione dell’eventuale maggiorazione pagata.

L’aumento del 2,5% era previsto dal contratto di servizio con Trenitalia, valido fino al 2032, nell’ambito del piano che includeva la fornitura di 48 nuovi treni. Già a fine dicembre la Regione aveva annunciato una lettera firmata da Bucci e Scajola per chiedere la sospensione dei rincari. Oggi non si parla più di richiesta, ma di decisione presa che deve solo essere formalizzata.

