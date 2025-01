Medici di famiglia da sostituire, Cavagnaro: “Domande solo zone più comode. Asl e Regione hanno mani legate”

“Il tema della sostituzione dei medici di Medicina generale che vogliono andare in pensione riguarda tutti i distretti socio sanitari spezzini – 17, 18 e 19 -; oggettivamente però, quando pubblichiamo una ‘zona carente’, se parliamo di pensionamenti nei comuni della Spezia o di Sarzana, qualcuno partecipa, mentre negli altri territori – anche comodi come le zone di Castelnuovo o Luni -, nessun medico presenta domanda”. Così l’altra mattina, ospite da remoto del Consiglio comunale di Sesta Godano, ha esordito il direttore generale della Asl 5, Paolo Cavagnaro, coinvolto (insieme alle dott.sse Lucarini, direttore socio sanitario, e Cavallo, direttore Distretto Riviera-Val di Vara) in particolare per la situazione del comune dell’Alta Val di Vara, alle prese appunto con il pensionamento del medico di famiglia; ma non sono appunto mancate considerazioni di ordine generale. “La sostituzione dei medici di Medicina generale prevede una procedura che ha dei passaggi obbligati molto rigidi – ha aggiunto Cavagnaro -. I medici hanno un contratto che prevede anche che tutte le ‘zone carenti’, prima di essere pubblicate, devono essere portate al tavolo di trattativa aziendale, dove i medici di Medicina generale, anche se collaborano, come in tutte le trattative sindacali fanno gli interessi della categoria, e quello principale è dire: se un medico ha dei posti liberi è giusto che prima vengano scelti questi posti, prima di pubblicare una ‘zona carente’. Come direttori generali, a livello nazionale, ad esempio con Fials, Federsanità e Anci, da anni continuiamo a dire che questa convenzione deve essere modificata perché, tra virgolette, è troppo a favore della categoria. Le Asl e, con gli accordi integrativi, le Regioni, hanno le mani legate per quanto riguarda il poter essere più esigenti“.

Il direttore generale dell’azienda sanitaria spezzina ha poi fatto una panoramica sull’attuale quadro provinciale dei pensionamenti: oltre alla situazione di Sesta – per la quale, ha spiegato Cavagnaro, si attende entro fine mese la risposta dalla dottoressa Micu, già attiva a Brugnato, per l’apertura di uno studio -, ecco una serie di vuoti da colmare in più comuni della provincia, con riscontri che vanno complessivamente a confermare la riflessione posta dal direttore generale in apertura del suo intervento. “I motivi di determinate scelte da parte dei medici sono vari – ha aggiunto Cavagnaro -, in particolare preferiscono occuparsi di altri servizi più comodi, benché non più remunerativi dei 1.500 mutuati, e poi aspettare che vengano pubblicate delle zone più comode, fondamentalmente le città. Sono scelte personali e gli spazi di manovra dati dal Contratto collettivo nazionale non sono molti per le aziende sanitarie. Noi tutto quello che abbiamo potuto fare lo abbiamo fatto”. Interrogato poi sul possibile contributo al ricambio dato dai nuovi medici, Cavagnaro ha risposto che “nell’ultimo triennio i numeri della provincia della Spezia sono bassi, ma ce ne sono già che avrebbero titolo per poter fare i medici di Medicina generale, ma – ha ribadito – preferiscono fare altre scelte”.

