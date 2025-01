Piano del verde, al via il tour nei municipi: prima assemblea pubblica in Media Valbisagno

Genova. Il piano del verde del Comune di Genova, fresco di approvazione da parte della giunta comunale, è pronto per “andare in tour” nei vari municipi genovesi, dove sarà illustrato alla popolazione quartiere per quartiere e dove potrebbe – come probabile che sia – raccogliere le suggestioni di comitati, associazioni e cittadini.

Si tratta della fase partecipativa già annunciata dalla pubblica amministrazione durante la presentazione del piano, e vedrà coinvolti tutti i municipi a partire dalla Media Valbisagno, dove il documento farà il suo esordio in assemblea pubblica il prossimo 15 gennaio a partire dalle 17 presso i locali del consiglio municipale.

