Rapallo: ecco il sindaco che piace alla gente

In attesa del 2025 il sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci è scesa sul lungomare col marito e si è abbandonata alle danze. E’ piaciuta moltissimo in questa foto (di Marino Scarnati) dove si mostra sorridente, rilassata, divertita, certamente compiaciuta dal successo della serata. Un sindaco lontano dalle foto di routine con personaggi che sono riusciti a guadagnarsi uno spazio accanto a lei. Ricci ha detto anche pubblicamente di avere ricevute critiche per la sua partecipazione alle feste patronali. Un sindaco deve amministrare la città, questo è scontato. Ma deve anche partecipare alle feste patronali, alle iniziative delle associazioni, se trova il tempo visitare anche le nuove attività produttive. In una parola vivere la città.

