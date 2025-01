Rapallo: “No all’asilo in zona parco, unitevi alla protesta”

Da Stefano Chiesa, segretario cittadino Azione Rapallo

Premesso che non è nostro compito entrare in questioni tecnico – progettuale, come e in quanto politici e forse decisori di eventuali scelte strategiche per la Città di Rapallo arcinota per essere entrata a far parte passando alla ribalta nazionale per questo con il termine ” rapalizzazione” affermato ed introdotto dalla Treccani Enciclopedia us, risaputo, arcinoto ai più da decenni oramai, ovviamente se non andiamo errando naturalmente..e se così non fosse si accettano sonore smentite!!9

Ebbene, senza entrare in questioni tecnico – progettuali che poco attengono alle vere scelte politico – amministrative, siamo a chiederCi , come Azione Rapallo: ma come.. con tutto il cemento che è stato versato nel territorio di Rapallo us , rapallino , rapallese, rea Palus ché dir si voglia, e tale da meritare , se confermato, l’entrata in enciclopedia Treccani us , davvero veramente, c’era, c’è, bisogno di costruire con nuove gettate di cemento un Asilo, nido, materne, quel.che l’è.. in area Parco Casale, quando invece dovrebbe essere una zona Parco?? fa quasi sorridere dirlo, ribadirlo, ma così non pare..

Azione Rapallo, invita le quasi 500 Persone/ elettori alle Europee us di di partecipare alla protesta pacifica dell’ 11 gennaio alle ore 11.00 pv presso il medesimo Parco, zona Biblioteca, e chiede all’uopo, altresì, un incontro con l’ attuale Amministrazione comunale, certamente auspica una nutrita adesione alla manifestazione pacifica di sabato 11 gennaio pv presso parco casale biblioteca area.

Grazie per quanti vorranno intervenire

