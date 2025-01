Vacanze di capodanno, traffico in aumento: continuano i disagi e le code sulle autostrade savonesi

Provincia di Savona. Le previsioni diramate ieri da Autostrade per l’Italia preannunciavano per oggi code sulle autostrade savonesi, con tempi di percorrenza superiori alla media legati essenzialmente ai vacanzieri al rientro dopo Capodanno o in partenza per il “ponte lungo” dell’Epifania. E infatti, questa mattina, hanno iniziato a formarsi i primi rallentamenti sulla rete autostradale della nostra provincia.

Rallentamenti che poi si sono trasformati in code già dall’ora di pranzo e che si stanno prolungando per tutto il pomeriggio.

