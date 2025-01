Successo per il tradizionale cimento invernale di Ceriale, giunto alla sua 17° edizione, che si è svolto questa mattina presso lo stabilimento balneare “Bagni Ceriale”, organizzato con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Sono stati 134 i temerari che si sono tuffati in mare per salutare l’arrivo del nuovo anno. I cimentisti hanno sfidato una temperatura dell’acqua intorno ai 16 gradi e i 18 dell’aria per la “ciumba” fuori stagione.

