Amt Genova, anche nel 2025 tutti i cani e gli animali d’affezione viaggiano gratis

Genova. Anche per il 2025 i cani di ogni taglia e tutti gli animali d’affezione potranno viaggiare gratuitamente su bus, metropolitana, ascensori, funicolari e tutti gli altri mezzi gestiti da Amt in ambito metropolitano. A confermarlo è l’azienda che nei prossimi giorni comunicherà la notizia sui canali ufficiali.

Il trasporto gratuito degli “animali da affezione” era riservato, come da regolamento, a gatti, cani di piccola e media taglia, cani accompagnatori di non vedenti e animali trasportati in gabbie o appositi contenitori (purché di dimensioni massime di 85x75x40 cm). Dall’aprile 2023 la gratuità è estesa a tutti gli animali d’affezione. La sperimentazione è stata confermata nel 2024 e ora anche nel 2025.

