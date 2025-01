Approvato l’atto di indirizzo per le concessioni demaniali di Marinella: “2025 sarà un anno ancora interlocutorio ma molto importante”

Fra gli ultimi atti del 2024 della giunta di Sarzana c’è stata l’approvazione dell’atto di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime per “finalità turistico ricreative e sportive” di Marinella, con la determinazione dei criteri omogenei per l’affidamento delle aree in concessione. Il documento, approvato il 31 dicembre, su proposta dell’assessore al demanio Luca Ponzanelli, è necessario per “procedere a delineare l’iter di svolgimento delle procedure selettive di affidamento delle concessioni individuando i criteri di valutazione per la comparazione delle domande che perverranno dai soggetti concorrenti, al fine di assicurare il rispetto del diritto dell’Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili, conformemente ai criteri stabiliti dalla legge”. Mentre, nella comparazione delle offerte, “sarà posto come obiettivo dell’amministrazione, la riqualificazione ambientale delle aree, la valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, l’offerta di specifici servizi turistici, gli interventi per migliorare l’accessibilità al mare anche dal punto di vista delle barriere architettoniche, tenendo conto dei vincoli ambientali presenti, delle disposizioni urbanistiche locali e sovraordinate”.

“Continua il nostro lavoro sulle concessioni demaniali di Marinella che, nel nostro auspicio, è propedeutico a rilanciare la proposta turistica delle nostre spiagge – osserva l’assessore Luca Ponzanelli – navighiamo a vista nell’attesa, spero non vana, che da Roma arrivino indicazioni chiare a tutti i Comuni. E cerchiamo di farci trovare pronti, nella prospettiva delle gare, in una situazione che è molto complicata e a Marinella presenta peculiarità non di poco conto. Qualche settimana fa abbiamo adottato il Pud, che ridisegnerà il nostro litorale. Ora esprimiamo per la prima volta dei criteri generali sulla base dei quali dovranno essere valutati i futuri progetti sulle nostre spiagge: riqualificazione ambientale, valorizzazione paesaggistica, offerta di specifici servizi turistici, interventi per migliorare l’accessibilità al mare, destagionalizzazione, pulizia e decoro. Credo che il 2025 sarà un anno ancora interlocutorio ma molto importante”.

