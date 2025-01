Camallo morto in porto a Pra’, si indaga su un tentativo di depistaggio sull’incidente

Genova. Dopo l’incidente mortale in porto a Pra’ in cui il 18 dicembre scorso ha perso la vita il camallo della Culmv Giovanni Battista “Francesco” Macciò, un collega di Patrizio Randazzo, l’uomo che guidava la ralla che ha travolto la vittima, provò a far credere alle forze dell’ordine che al volante c’era lui.

Un tentativo di depistaggio – quello di cui parla oggi l’Ansa Liguria – i cui contorni e le cui motivazioni sono ancora tutti da chiarire, ma che getta ulteriori ombre sulla tragedia avvenuta sulle banchine del terminal Psa.

