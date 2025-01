Chicchiricchì Run della Befana, un allenamento per grandi e piccini lungo le strade di Pietra Ligure

Pietra Ligure. Domenica 5 gennaio ritorna la Chicchiricchì Run della Befana, il classico appuntamento annuale a Pietra Ligure.

Un allenamento di gruppo tutto da vivere, si corre e si cammina partendo da Piazza San Nicolò alle ore 9 lungo un percorso di circa 8 chilometri per i runners e 5 chilometri per i walkers (direzione Marina di Loano) in un’iniziativa aperta a tutti, grandi e piccini, individuali, coppie e famiglie che decideranno di trascorrere una mattina diversa in compagnia dei ragazzi dell’Asd RunRivieraRun, organizzatori dell’allenamento, con la collaborazione del Comune di Pietra Ligure.

Al termine, per tutti i partecipanti, il ristoro finale.

