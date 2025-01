Dal primo gennaio è partito il progetto ‘Aquilotti si nasce’. Body e prodotti della prima infanzia ai nuovi nati

Con l’arrivo del 2025 è ufficialmente partito il progetto ‘Aquilotti si nasce’, promosso dallo Spezia Calcio in collaborazione con l’istituto Gaslini e ASL5, che vedrà i nuovi nati all’ospedale Sant’Andrea ricevere un box con all’interno prodotti dedicati alla prima infanzia, tra cui un body griffato Spezia Calcio. Tra i primissimi a ricevere il presente del Club, il fato ha voluto che vi fosse anche il medico del Settore Giovanile aquilotto, Gianluca Boggio, diventato padre per la seconda volta grazie alla moglie Clio che ha dato alla luce la piccola Mia (nella foto, ndr). Dallo scorso 1 gennaio in avanti, tutti le nuove famiglie vedranno dunque un regalo in più per festeggiare la nascita di una nuova vita.

