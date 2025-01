Dicevano “entro il 2024”: il bilancio delle scadenze non rispettate e delle promesse mantenute

Genova. Anche il 2024 ce lo siamo lasciato alle spalle e con lui tutti gli annunci di opere, miglioramenti, rivoluzioni più o meno grandi cheavrebbero dovuto completarsi entro la fine dell’anno. Sulla falsariga di quanto abbiamo proposto dodici mesi fa, anche stavolta facciamo il punto sulle principali scadenze fissate dai politici genovesi e liguri per capire quali sono state rispettate e quali invece (spoiler, sono la maggior parte) dovranno essere aggiornate di fronte all’evidenza dei fatti.

Iniziamo da quella che è probabilmente l’opera più complessa in via di realizzazione, la nuova diga foranea del porto di Genova. In base al cronoprogramma dei costruttori, a fine 2024 avrebbero dovuto essere 12 (su 93 totali) i cassoni affondati in mare davanti a Sampierdarena. L’ultimo posato, invece, è il quinto, mentre nella fabbrica di Vado Ligure gli operai di Fincosit stanno finendo di costruire il sesto e hanno iniziato il settimo. Il presidente ligure e commissario Marco Bucci ripete da mesi che non c’è nessun ritardo, anzi “siamo in anticipo di quattro anni” rispetto alle previsioni iniziali. Notizia di queste ore, anticipata dal Secolo XIX, è che la cosiddetta variante Spinelli non dovrà essere sottoposta a Via nazionale, decisione che produce un’accelerata sui tempi e pone le condizioni per avviare la gara europea con cui affidare il secondo lotto.

