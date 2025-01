I commercianti in pressing: “Annullare per sempre la Ztl centro”. E il Comune pensa al dietrofront

Genova. Bene la sospensione nel periodo dei saldi, ma “è arrivato il momento di decidere in modo definitivo di annullare la Ztl“. I negozianti di Confcommercio vanno in pressing sul Comune e la giunta guidata da Pietro Piciocchi adesso valuta il dietrofront sulla limitazione del traffico privato nel triangolo formato da piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma.

“La situazione attuale crea confusione tra i cittadini, che spesso non sanno se la Ztl sia attiva o sospesa, generando incertezza e complicazioni – lamenta Manuela Carena che rappresenta i negozi di abbigliamento -. Inoltre, bisogna ribadire che nel corso del 2024 questa misura ha provocato una perdita di fatturato significativa ai negozi interessati, dimostrandosi dannosa per il commercio locale e inefficace per il miglioramento della città”.

