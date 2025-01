Influenza, in Liguria la seconda incidenza più alta: “Il picco previsto per la settimana prossima”

Genova. La Liguria è la seconda regione italiana per incidenza delle sindromi influenzali nella settimana di Natale, appena prima di Capodanno. A dirlo è l’ultimo report della rete RespiVirNet elaborato dal dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità in base alle segnalazioni dei medici di famiglia. Un fattore che contribuisce a spiegare le giornate critiche nei pronto soccorso, anche oggi presi d’assalto da centinaia di pazienti, di cui molti con patologie respiratorie. Ma il peggio deve ancora arrivare, perché il picco è previsto la prossima settimana.

La Liguria risulta al momento l’unica regione in “zona arancione” con un’incidenza di 12,7 casi ogni mille persone, basata sui 1.080 pazienti segnalati da 59 medici che seguono complessivamente 85.070 assistiti. In proiezione sulla popolazione significa circa 20mila persone a letto con influenza o sintomi provocati da virus analoghi. In condizioni più critiche, sulla carta, c’è solo la Campania, che registra un’incidenza da “zona rossa” con 21,32 casi ogni mille persone (ma la base statistica è decisamente inferiore, pari a soli 17 medici con 23.355 assistiti).

