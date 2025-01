Genova. Anno nuovo, sito e-commerce nuovo. La Sampdoria lancia in rete la nuova piattaforma per gli acquisti online, shop.sampdoria.it, per creare un’esperienza d’acquisto più coinvolgente e user-friendly.

La nuova grafica, caratterizzata da un approccio più fotografico e fashion, conferisce al brand un’immagine fresca e moderna. La navigazione è stata semplificata e resa più intuitiva grazie alla suddivisione in categorie chiare e alla presenza di elementi interattivi come countdown e barre scorrevoli.

» leggi tutto su www.genova24.it